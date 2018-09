„PSD, va vede toata lumea”. Romanii din Elvetia difuzeaza in aeroportul din Geneva imagini de la represiunea din 10 august

Comunitatea #Rezist Zurich a achizitionat spatiu pe un panou publicitar din aeroportul din Geneva pe care difuzeaza imagini de la represiunea din 10 august. Banii necesari au fost stransi din donatii.

„Transmitem un mesaj Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului care are biroul in acest oras. Peste 80 000 dintre noi am semnat o petitie prin care cerem ONU sa ancheteze violentele din 10 august. Ne facem vocea auzita! Nu uitam!”, se arata pe pagina Rezist Zurich.

„A trecut o luna de la violentele de atunci, nu exista niciun vinovat, niciun responsabil”, a declarat una dintre romancele din comunitatea #Rezist Zurich.

Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca nu a discutat pana acum cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dupa ce Gabriela Firea a spus ca a cerut demisia ministrului de Interne dupa semnalele primite de la Bruxelles prin comisarul Corina Cretu, precizand insa ca o va face.

„Cu domnul Junker nu am vorbit inca. Dupa cum stiti, am avut o vizita in Spania unde m-am intalnit cu omologul meu spaniol, dar si cu regele Spaniei. M-am intors azi noapte, am venit aici, dar voi discuta cu domnul presedinte Junker nu in ideea de a scuza pe cineva, de a abroga (absolvi – n.r) pe cineva despre vreo vina, si de a ruga ca sa lasam ca rezultatele anchetei sa fie cele care ne fac sa credem intr-o directie sau in cealalta”, a declarat Viorica Dancila, in cadrul unei vizite vineri in Arges, informeaza Mediafax.

Sambata, liderul PSD, Liviu Dragnea, anunta ca premierul Viorica Dancila il va suna luni pe presedintele CE, Jean Claude Juncker, dupa ce Gabriela Firea a spus ca a cerut demisia ministrului de Interne, dupa semnalele primite de la Bruxelles prin comisarul Corina Cretu. „Dna Viorica Dancila luni il va suna pe presedintele Juncker ca sa discute aceasta problema. O s-o sun si pe dna Corina Cretu. Cred ca trebuia sa vorbeasca in primul rand cu dna prim-ministru, din cate stiu eu”, a declarat presedintele PSD, Liviu Dragnea.

