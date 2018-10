Psihologul american Andrew Solomon, despre referendum: Un pas inapoi intr-o lume care merge inainte. Romania are alte probleme reale

In pofida problemelor serioase pe care le are - sau, ironic, tocmai pentru a le camufla - Romania va fi, in acest final de saptamana, arena unui referendum oficial "pentru redefinirea casatoriei", dar care poate fi lesne vazut ca un scrutin pentru legitimarea lui Liviu Dragnea, un lider cazut chiar si in propriul partid, condamnat o data definitiv si cu o alta condamnare inca nedefinitiva in buzunar. Un referendum crud, care intoarce tara intr-o epoca a stigmatizarilor, spune psihologul american ...