Psihologul Oana Danciu, o noua condamnare. A treia. Pentru ce au fost aplicate pedepsele

Psihologul, din Constanţa, a „bifat“ ieri cea de a treia condamnare!, judecător din cadrul Tribunalului Constanța, a dispus condamnareala pedeapsa de doi ani şi opt luni de închisoare, pentru infracţiunea de trafic de influenţă.Instanţa a dispus stabilirea unui termen de supraveghere a condamnării de trei ani, termen care se calculează de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.„Pe durata termenului de supraveghere, condamnata să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Constanţa la datele fixate de acesta, să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea, să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, să comunice schimbarea locului de muncă, să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă“, conform minutei judecătoreşti.Pe parcursul termenului de supraveghere,va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanţa sau la Direcţia de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Constanţa.Tribunalul Constanţa a mai dispus confiscarea specială în folosul statului a următoarelor sume: 2.000 de euro, 4.500 de lei, 2.000 de euro şi 3.350 de lei.Într-un alt dosar,, acuzată de trafic de influență, în formă continuată, a fost condamnată de, judecător al Tribunalului Constanţa, la un an şi patru luni de închisoare. Totodată, instanţa a dispus confiscarea de la inculpată în folosul statului a sumei de 70.000 de lei. Decizia Tribunalului Constanța nu este definitivă, aceasta putând fi atacată la Curtea de Apel Constanţa. Oana Danciu a fost trimisă în judecată de către procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut că, „în perioada aprilie - august 2017, inculpata Danciu Oana (nr. psiholog), în mai multe rânduri și la diferite intervale de timp, a pretins și a primit de la o persoană (martor în cauză) mai multe sume de bani totalizând circa 70.000 de lei (echivalentul a aproximativ 15.000 de euro)“.„În schimbul acestor bani, inculpata a afirmat că are influență asupra unor persoane din cadrul Șantierului Naval Constanța, Universității Maritime Constanța, Autorității Navale Române și Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale, pe care le poate determina să creeze anumite facilități martorului: angajarea pe postul de operator dană, promovarea unor examene, obținerea unui brevet de marinar etc. În cauză s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra unui imobil ce aparține inculpatei“, conform DNA.În rechizitoriul DNA se mai arată că în ceea ce priveşte remiterea „acestei sume de bani pretinse pentru obţinerea unui alt grad superior, (...) rezultă că aceasta a avut loc pe stradă, în faţa bisericii de pe bd. (...) . În privinţa modalităţii de remitere a sumei pretinse, (...) a arătat că mama sa avea suma respectivă în buzunar, iar inculpata, ştiind unde sunt banii, a îmbrăţişat-o pe (...), băgând mâna în buzunar, de unde a scos singură suma de bani menţionată.Într-un alt dosar, tot judecătorula dispus condamnareala pedeapsa de doi ani de închisoare, cu suspendare, pentru trafic de influență. Instanța a dispus confiscarea specială în folosul statului a sumei de 9.000 de euro de la. În rechizitoriul întocmit, procurorii DNA au reținut că, „în perioada aprilie - mai 2017, inculpata Danciu Oana, în mai multe rânduri și la diferite intervale de timp, a pretins și a primit, de la două persoane (martori în cauză), suma de peste 10.000 de euro“.„În schimbul acestor bani, inculpata a afirmat că are influență asupra directorului unei instituții publice și că îl poate determina pe acesta să dispună angajarea unuia dintre martori și a unei alte persoane în cadrul aceleiași instituții“, conform DNA.