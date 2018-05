Puțini știu cu ce se ocupa Vladimir Draghia in afara competiției! Va conta asta in alegerea caștigatorului?

Vladimir Draghia

Vladimir Drăghia a devenit cunoscut publicului larg după ce a jucat în telenovelă, apoi a participat la diverse show-uri tv. Însă puțini știu cu ce se ocupă Vladimir în afara compeției Exatlon, și anume că își investește banii în imobiliare. Va conta asta în alegerea câștigătorului?

Se pare ca actorul cumpară apartamente pe care le reface, le redecorează și apoi le inchiriază. “Dupa ce mi-am strans niste bani, mi-am cumparat niste apartamente si acum mie asta imi place, sa ma ocup de design interior. Si asta fac: cumpar apartamente, le renovez, le mobilez si le inchiriez. Eu concep tot interiorul. Cumpar piese de mobilier vechi, le renovez. Tot cumparand, am ajuns sa am un mic business”, a declarat Vladimir Drăghia conform magazinuldecase.ro.

I-au dat lacrimile de emoție

Cosmin Cernat l-a luat la întrebari, iar actorului i-au dat lacrimile de emoție, atunci când a răspuns. Este vorba de fiica lui, în vârstă de 10 luni. Faimosul a dezvăluit care este marea lui teama: că Zora s-ar putea să nu-l mai recunoască, atunci când se va întoarce acasă.

„Fiica mea are aproape un an. Bănuiesc că între timp i-a mai crescut un dinte. A început să meargă probabil. Sper. Nu mai spune asta! Pfai! E… Mai are două luni și face un an. Știu că fetele merg mai repede decât băieții. Mă gândesc la asta tot timpul, că probabil a început să meargă. De fapt, încerc să nu mă gândesc la asta tot timpul. Încerc să nu mă gândesc că i s-a schimbat înfățișarea și că e posibil să nu mă mai recunoască atunci când voi ajunge acasă. Aș vrea să o văd!”, a spus Vladimir Drăghia.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.