Puciștii din PSD iși maresc efectivele: 'Partidul nu este al cuiva personal'

Preşedintele executiv al PSD Olt, Marius Oprescu, preşedinte al Consiliului Judeţean, a declarat, joi, că nu există motive pentru "represalii" ale conducerii partidului faţă de Paul Stănescu şi pentru schimbarea actualei conduceri a filialei, partidul nefiind "al cuiva personal".

Răspunzând unor întrebări, Oprescu a afirmat că, deşi opinia lui Stănescu, preşedintele PSD Olt, "n-a trecut în CEx", nu înseamnă că nu este corectă ori că nu mai are are susţinerea filialei, scrie agerpres.ro.

"Într-un partid, poţi să ai altă opinie, nu putem să avem toţi aceeaşi opinie. Nu înseamnă că, dacă opinia pe care a avut-o domnul preşedinte Paul Stănescu n-a trecut în Comitetul Executiv, nu e corectă. A arătat că CEx-ul, în perioada asta, îşi doreşte altceva, asta nu înseamnă că nu este corectă sau că noi nu-l susţinem în demersul pe care l-a început şi opinia pe care a emis-o. N-au pe ce motive (să schimbe conducerea filialei n.r.). Există un statut. Partidul nu este al cuiva personal", a spus Marius Oprescu.

El a adăugat că Stănescu nu a dorit funcţia guvernamentală, dar "a fost rugat" să intre în Guvern şi acceptat, în contextul unui "moment politic mai delicat".

"Până acum un an de zile organizaţia Olt nu a avut ministru. Şi ne-am făcut treaba, am rezolvat problemele judeţului, acest post nu ni l-am dorit, aşa cum a spus şi domnul preşedinte Paul Stănescu, public, nu a dorit să intre în acel guvern, a fost rugat să intre în acel guvern pentru că aveau nevoie la momentul acela, era un moment politic mai delicat şi a acceptat acest lucru. Ieşirea dânsului din guvern, pe baza unei opinii separate faţă de majoritatea CEx-ului, nu înseamnă că nu avem dreptate sau că dânsul nu are dreptate în aceea ce şi-a propus. Ci, aşa cum a exprimat, înseamnă că în acest moment CEx-ul şi-a dorit altceva", a mai declarat Marius Oprescu.

Acesta a respins ideea potrivit căreia din cauza demisiei lui Paul Stănescu din guvern judeţul ar putea fi afectat din punct de vedere al proiectelor derulate prin PNDL.

"Nu ne aşteptăm la nimic. Ordonanţa 28 funcţionează după o lege, nu după anumite, să zic, aversiuni, pe care le au unii faţă de noi. Nu, e o lege, Ordonanţa 28, proiectele existente le-a obţinut judeţul Olt încă dinainte ca domnul Stănescu să fie ministru al Dezvoltării, deci nicio legătură. Ordonanţa 28 prevede nişte criterii, m-am ocupat de depunerea proiectelor şi efectiv de încadrarea în criterii. Nu s-a folosit niciodată o influenţă politică sau vreo pârghie politică pentru a obţine proiecte mai multe sau puţine", a conchis Marius Oprescu.