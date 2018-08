Pune cativa catei de usturoi impreuna cu foi de dafin intr-o sticla cu apa minerala si ascunde-o prin casa. Vei simti efectele in scurt timp

Usturoi sticla google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ce poti face cu usturoi si foi de dafin? O idee ar fi sa gatesti, insa poti pune in aplicare si un truc care-ti va umple casa de energii pozitive si va alunga starile negative ale celor ce locuiesc in ea. Acest truc este practicat chiar si in tarile occidentale pentru reimprospatarea energiilor din spatiul de locuit, iar efectele semnalate au fost intr-adevar uimitoare. Cum iti dai seama daca ai energii negative in casa? Tuturor ni se intampla sa avem stari depresive, angoase, ori sa simtim ca nimic nu merge asa cum am planificat. Insa, daca aceasta situatie se perpetuaza pe termen lung si se intampla cu precadere atunci cand suntem acasa, in intimitatea propriei locuinte, exista o posibilitate ca spa ...