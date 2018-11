Pune drojdie in pamantul de la flori – este considerat cel mai eficient ingrasamant natural

drojdia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Stiai de acest truc? Pune drojdie in pamantul de la flori: este cel mai eficient ingrasamant natural pe care l-ai incercat vreodata – Plantele din casa si din curte au nevoie de o ingrijire atenta pentru a creste frumos si a rezista de-a lungul anilor, in fata schimbarilor de temperatura. Asadar, pe langa apa, florile tale mai au nevoie si de ingrasamant. Este foarte important sa folosesti ingrasamant, mai ales in perioada de vegetatie si de inflorire. In comert se gasesc o multime de tipuri de ingrasamant, insa acestea sunt de multe ori chimice, dar si costisitoare si ineficiente. Exista insa o varianta naturala si mult mai eficienta decat orice ingrasamant pe care l-ai cumpara de pe piata – este ...