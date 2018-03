Pune OTET si SARE intr-un pahar cu apa si lasa-l in camera in care stai cel mai mult! Vei vedea schimbari incredibile in 24 de ore

Din nefericire, energiile negative ne afecteaza familia, animalele de companie, pe noi si chiar si orice obiect care se afla in casa.

Vestea buna este ca poti elimina toate aceste energii negative si poti avea o calitate a vietii mai buna datorita acestui truc ce contine ingrediente pe care le ai deja in casa.

Ai nevoie de:

1 pahar de apa transparent

Otet alb

Sare granulara

Apa

Preparare

Adauga sarea, otetul si apa in pahar. Pune paharul intr-o zona din casa unde iti petreci majoritatea timpului, precum si acolo unde multa lume te viziteaza. Lasa-l acolo timp de 24 de ore. Dupa un anumit timp, verifica cum se comporta sarea, daca nivelul apei a crescut doar sau a dat pe afara. Dupa 24 de ore clateste bine paharul cu multa apa si repeta procedura de cateori crezi ca e necesar. Pune-l in fiecare loc al casei in care crezi ca ar fi necesar. Pune-l in fiecare zona, pana cand aceasta se opreste din a creste.

Nota: Trebuie sa puneti paharul intr-o zona in care nu poate fi vazut, astfel incat sa poate absorbi in mod eficient energia rea.

