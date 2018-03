Purtatorul de cuvant al lui Putin, despre scandalul #metoo: Cum se numeste o femeie ca s-a culcat cu un barbat pentru zece milioane de dolari? O prostituata

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin, le-a catalogat drept prostituate pe actritele care l-au acuzat de hartuire sexuala pe producatorul Harvey Weinstein. Intr-un discurs sustinut in in fata studentilor la Moscova, Peskov a spus ca aceste femei, devenite vedete de talie mondiala, potrivit propriei exprimari, ”au facut multe lucruri care nu erau compatibile cu conceptele de onoare si de demnitate”. El a raspuns astfel unei intrebari puse de un jurnalist despre deputatul rus Leonid Slutsky, acuzat de ziariste de hartuire sexuala si recent disculpat de o comisie parlamentara. Acuzatiile care i-au fost aduse lui Leonid Slutsky au reprezentat primul scandal mediatic in acest domeniu in Rusia de la ...