Purtatorul de cuvant al Patriarhiei: Nicio persoana privata, care nu are nici macar o legatura de rudenie cu Arsenie Boca, nu are dreptul sa se foloseasca in vreun fel de numele sau

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, a declarat vineri pentru News.ro că „nicio persoană privată, care nu are nici măcar o legătură de rudenie cu Arsenie Boca, nu are dreptul să se folosească în vreun fel de numele său”, dar şi că Patriarhia va face „toate demersurile necesare din punct de vedere legal”, dacă arădeanul Daniel Gheorghe va continua să se folosească de nume ca marcă înregistrată. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Bănescu a precizat că Patriarhia a luat deja atitudine: „În legătura cu anormala înregistrare a unei mărci cu numele «Arsenie Boca» de către o persoană privată din România, Patriarhia Română anunţă ca Arhiepiscopia Bucureştilor a luat atitudine fermă faţă de această situaţie încă de acum o lună şi a comunicat oficial persoanei respective mesajul de a renunţa imediat la această marcă înregistrată în străinătate”. El a continuat: „Numele părintelui Arsenie Boca este intrinsec legat de istoria şi cultura duhovnicească a Bisericii Ortodoxe Române şi parte a patrimoniului său memorial. Din aceste limpezi şi înalte raţiuni, nicio persoană privată, care nu are nici măcar o legătura de rudenie cu părintele Arsenie Boca, nu are dreptul să se folosească în vreun fel de numele său. Acesta, ca şi opera sa scrisă sau picturală, aparţin Bisericii pe care a slujit-o cu vocaţie jertfelnică”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Arădeanul care deţine drepturile asupra imaginii lui Arsenie Boca pe teritoriul României, după ce marca a fost înregistrată de o firmă din Marea Britanie, a somat sute de societăţi comerciale din ţară, inclusiv magazine ale cultelor religio ...