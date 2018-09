Puscariasul Relu Fenechiu isi scoate spagile la suprafata? Iata cum vrea sa albeasca banii negri

Relu Fenechiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Unul dintre cei mai mari spagari din istoria Romaniei, puscariasul Relu Fenechiu, a decis ca este momentul sa scoata la suprafata banii negri pe care i-a adunat de-a lungul carierei politice. Si cum poti face mai bine asta, decat lansand o platforma online. Relu Fenechiu, care a recunoscut ca a primit o spaga de 4 milioane de lei (cea mai mare spaga recunoscuta vreodata de cineva in Romania) isi va lansa un site prin care sa vanda materiale de constructii. Domeniul este detinut de firma Sceptrum Optimal System SRL, cu sediul in Iasi, pe Aleea Teilor, nr. 4, adica exact unde are casa Fenechiu, iar ca asociat unic si admnistrator apare Fenechiu Sidonia Teodorina. Aceasta este sotia lui Lucian Fenechiu, fr ...