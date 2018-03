Puscarie pentru ”samuraiul” din Manastur, cu executare. Hotararea este definitiva

Adrian Coste

Costea Dragos Adrian, tanarul supranumit “samuraiul din Manastur”, datorita faptului ca umbla, mai mereu, cu o sabie dupa el, a fost condamnat definitiv de catre magistratii Curtii de Apel Cluj, care i-au respins acestuia apelul declarat impotriva unei sentinte penale pronuntate de catre Judecatoria Cluj. Potrivit clujust.ro, tanarul a fost condamnat la 2 ani si 7 luni de inchisoare, cu executare, dupa ce judecatorii au contopit mai multe fapte pe care le-au judecat impreuna.

Tanarul de 23 de ani a fost inculpat in mai multe dosare aflate pe rolul instantelor clujene, de la talharie calificata si pana la furt calificat, in acest din urma dosar fiind condamnat la un an cinci luni de închisoare pentru furturi din magazine. De asemenea, impotriva acestuia judecatorii clujeni au dispus in trecut atat obligarea la tratament medical, fiind cunoscut pentru problemele psihice cu care se confrunta, cat si internarea medicala nevoluntara, intr-un dosar de violenta in familie.

Periculozitatea tanaraului ne-a fost confirmata si de catre politistii clujeni, care, in urma cu putin timp, remiteau pe adresa redactiei Buna Ziua Cluj un comunicat prin intermediul caruia era avertizata opinia publica cu privire la comportamentul lui Costea Dragos Adrian. Astfel, reprezentantii IPJ Cluj aformaru ca este vorba despre un personaj certat cu legea, cu grave probleme comportamentale si care se drogheaza.

„Barbatul, de 23 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, este cunoscut in evidentele Politiei Municipiului Cluj-Napoca, acesta fiind cercetat in cadrul mai multor dosare penale, pentru savarsirea unor infractiuni de lovire sau alte violente, furt calificat, conducere a unui vehicul fara permis de conducere, distrugere, violenta in familie, amenintare, tulburare a ordinii si linistii publice, parte dintre acestea fiind in faza de judecata.

De asemenea, acesta a fost retinut de politisti in repetate randuri, fiind prezentat magistratilor, de 3 ori, cu propunere de arestare preventiva, iar instanta de judecata a dispus impotriva sa interdictia de a nu parasi localitatea.

In doua dosare penale, dupa formularea plangerilor penale prealabile impotriva acestuia privind savarsirea infractiunilor de distrugere si violenta in familie, partile vatamate si-au retras plangerile.

In cadrul cercetarilor, a fost solicitata si expertizarea psihiatrica a barbatului, dupa care, ca masura de siguranta, magistratii au dispus obligarea acestuia la tratament medical.

Totodata, politistii i-au aplicat 21 de sanctiuni contraventionale la Legea 61/1991, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice si, ca urmare a propunerilor politistilor, fata de cel in cauza a fost dispusa, de 11 ori, masura internarii la Clinica de Psihiatrie", arata reprezentantii IPJ Cluj.



Pe langa faptul ca este cunoscut pentru fapte de violeta si pentru faptul ca are dereglari psihice, tanarul pare sa aiba o problema serioasa si cu drogurile, postand pe retelele de socializare diverse imagini in care apare in diverse ipostaze consumand droguri.

