Pustiul la farmacie

Un pusti intra in farmacie si intreaba:

– Aveti prezervative?

– In primul rand, ii raspunde farmacista enervata, prezervativele nu sunt pentru copii si in al doilea rand sa-i spui tatalui tau sa vina singur sa si le cumpere pentru ca sunt de diferite marimi!

La care pustiul raspunde:

– In primul rand prezervativele nu sunt pentru copii, ci sunt impotriva copiilor, iar in al doilea rand nu o sa-i spun nimic lui tata pentru ca sunt pentru mama, care pleaca in delegatie si nu are cum sa stie marimea inca.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.