Putin a prezentat lumii noile sale "jucarii"': armele hipersonice

Vladimir Putin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In discursul anual despre starea natiunii, ce are loc la mai putin de trei saptamani inainte de alegerile prezidentiale, Vladimir Putin a dat o lovitura de imagine, anuntand mai multe realizari ale cercetarii rusesti in domeniul militar. ”La disparitia URSS, Rusia era plina de datorii, economia nu functiona si "partenerii occidentali" au decis ca Moscova nu poate fi luata in considerare. Dupa ce Statele Unite s-au retras din tratatul ABM, Washingtonul a declarat ca sistemul lor de aparare antiracheta nu este indreptat impotriva Moscovei. Autoritatile americane au declarat ca Rusia "poate face orice vrea”, a amintit presedintele rus. Liderul de la Kremlin a declarat ca in ...