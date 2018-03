Putin asigura ca nu va schimba Constitutia pentru a ramane la Kremlin si dupa 2024

Preşedintele rus Vladimir Putin, care este aproape de a-şi asigura un al patrulea mandat la alegerile din 18 martie, a dat asigurări că nu are nicio intenţie de a schimba Constituţia pentru a rămâne la putere şi după anul 2024. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); "Nu am schimbat niciodată Constituţia şi nu am astfel de intenţii", a declarat Putin într-un interviu pentru NBC. Preşedintele rus a fost întrebat dacă ar dori să urmeze exemplul liderului chinez, care aspiră la un mandat pe termen nelimitat. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Putin este acuzat că vrea să rămână pe termen nelimitat la putere, după ce a fost ales pentru prima oară în 2000. În 2008, el a devenit premier, protejatul său Dmitri Medvedev fiind preşedinte. A revenit la Kremlin în 2012, în ciuda manifestaţiilor organizate de opoziţie. El a asigurat că, încă din 2000, se gândeşte la un potenţial succesor. "Mă gândesc, dar în final poporul rus este cel care va decide", a adăugat Putin. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.