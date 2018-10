Putin, dupa atacul sangeros din Crimeea: "Este rezultatul globalizarii"

Un pahar de suc de sfeclă roșie băut pe zi are capacitatea de a crește fluxul de sânge către creier, reducând stresul și oboseala. Citește mai departe...

Asociatia de Tenis Feminin (WTA) a clarificat situatia Simonei Halep, dupa ce sportiva noastra a decis sa se retraga cu o zi inaintea debutului in turneul de la Moscova.

Şapte femei s-au bătut, joi, în faţa Şcolii „Mihai Viteazu”, din Alexandria, incidentul având loc sub ochii copiilor. Citește mai departe...

"Nu ne dăm bătute niciodată, nu ne odihnim niciodată”, este îndemnul cu care încearcă Jennifer Lopez să le determine pe femei să obțină un corp sculptat ca al ei. Deși se apropie de 50 de ani, vedeta americană are un trup impecabil. Citește mai departe...

Data de 18 octombrie este una cu o încărcătură emoțională foarte puternică pentru Cabral. Este ziua în care carismaticul prezentator de la PRO TV și-a luat rămas bun de la una dintre cele mai importante femei din viața lui. În memoria acesteia, el a așternut pe o rețea de socializare un mesaj emoționant.