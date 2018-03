Putini stiu ca sunt casatoriti si au doi copii. Cine e sotia lui Cristian Leonte? E colega lui si e la fel de cunoscuta ca el

Cristian Leonte

Dupa noua sezoane de „Romania, te iubesc!”, Cristian Leonte in varsta de 41 de ani, nu si-a pierdut nimic din revolta care sta la baza oricarei anchete jurnalistice si din nevoia de a spune povesti care sa reflecte realitatile tarii in care traim.

Inainte, Cristian Leonte a lucrat si in radio si in televiziune. Cand nu e prins cu activitatea jurnalistica, Cristian isi dedica intreaga energie celor doi copii ai sai, Ania si Vladimir, pe care ii are impreuna cu colega si sotia sa Paula Herlo.

Intr-un interviu pentru unica.ro, Cristian Leonte a dezvaluit mai multe detalii din viata de familie. Intrebat cum e viata intr-o casa cu doi oameni de televiziune si doi copii mici, acesta a raspuns sincer:

„E simpla! Pentru ca ne intelegem. E bine ca lucram amandoi la aceasta emisiune, care iti impune un program extrem de solicitant.”

In continuare, Cristian Leonte a facut eforturi pentru a sta departe de ochii si gura lumii:

„Sa stii ca despre mine personal cel mai cuprinzator articol este pe pagina stirilor ProTV. Nu mi-am dorit sa fiu mai expus. Cred ca asa sunt construit, e din familie. E un fel de a fi care vine cu siguranta din educatie. Dar sa stii ca am facut eforturi pentru discretie! Si nu e usor sa fii discret in ziua de astazi…”, a declarat Cristian Leonte.

