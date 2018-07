Putini stiu despre acest lucru! Folia de aluminiu te scapa de multe dureri!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Folia de aluminiu are proprietati vindecatoare si este folosita in medicina chineza. Aceasta metoda de vindecare este pe cat de neobisnuita pe atat de eficienta. Se face un plasture din folie de aluminiu si se aplica pe orice zona dureroasa, dupa care durerea va disparea! Este un miracol. Cum se face acest plasture? Procurati o bucata de plasture lat de aproximativ 10 x 15 cm, peste care lipiti fasiile de aluminiu taiate cu latimea de 1 cm si lungimea de 13 cm. Fasiile le lipiti pe verticala cu o distanta de 1,5 cm intre ele, lasand plasture liber cate 1 cm de sus si de jos, si deasemenea din partea stanga si dreapta lasand 1,5 cm. Plasturele aplicat pe corp sa fie aranjat in asa fel, incat fasiile de folie sa fie intotdeauna in ...