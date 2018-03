Putini stiu detalii despre trecutul amoros al Mirelei Vaida. A avut o relatie cu un membru al unei cunoscute trupe. Neasteptat cum era anuntata despartirea celor doi. Cine a fost iubitul vedetei si cum arata acum

In anii 2000, Mirela Boureanu Vaida s-a iubit cu fondatorul unei cunoscute formatii din acea perioada.

Prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida este casatorita si are o familie fericita alaturi de sotul ei si de cei doi copii ai lor. Despre trecutul amoros al vedetei nu se cunosc prea multe amanunte. Insa, in urma cu ani, Mirela Vaida a avut o relatie cu Claudiu, unul dintre membrii trupei No name, care se bucura de mare succes in anii 2000.

Claudiu Popescu, care a fost si fondatorul formatiei No name, a fost primul iubit al Mirelei Vaida. Povestea de dragoste dintre cei doi a inceput in anul 2002 si a durat un an, la acea vreme Mirela Vaida fiind si ea cantareata.

Mirela Vaida participase, in acea perioada, la mai multe festivaluri de muzica si castigase un casting prin care devenise membra a trupei de fete Ho-Ra. “Pentru viitorii ei fani, avem o veste buna: Mirela este singura. Din februarie s-a despartit de iubitul ei, Claudiu de la No Name”, titra presa in anul 2003.

Dupa separare, fiecare dintre cei doi si-a vazut de viata lui. Daca Mirela Vaida, care a fost ajutata sa ajunga la TV de o colega de breasla, a ajuns o cunoscuta vedeta din showbiz-ul romanesc, Claudiu Popescu s-a retras de pe scena muzicala dupa disparitia formatiei No Name.

