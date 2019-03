PUZ-ul pentru zona lacului Tabacarie, pe masa Agentiei pentru Protectia Mediului (document)

Ce se va amenaja

Despre Mas-Art Design SRL, firma care a elaborat PUZ-ul

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral a depus la Agenţia pentru Protecţia Mediului un memoriu de prezentare pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal - Lac Tăbăcărie.Elaborarea documentaţiei de urbanism va avea în vedere valorificarea potenţialului turistic şi de agrement, lucru ce se va realiza prin amenajarea zonei cu dotări specifice agrementului şi alimentaţiei publice, prin construcţii cu caracter provizoriu, astfel încât la sfârşitul contractului de închiriere zona să fie adusă la starea iniţială.Cuveta lacului Tăbăcărie împreună cu Insula Lac Tăbăcărie sunt domenii publice ale statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral. Prin prezenta lucrare se vor face propuneri de organizare şi reglementare a suprafeţei cuvetei de apă a lacului Tăbăcărie şi a insulei aferent lacului, în vederea valorificării potenţialului turistic şi de agrement în zonă.Scopul elaborării documentaţiilor de plan urbanistic zonal - reglementare şi control al activităţilor desfăşurate pe lacul Tăbăcărie. Zona care constituie obiectul PUZ-ului este cea aferentă lacului Tăbăcărie, în suprafaţă de 80,9829 hectare, zonă situată în nordul municipiului. Zona Insulei Lac Tăbăcărie are o suprafaţă de 2.568 mp.Vă reamintim că, la sfârşitul lunii septembrie, Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Constanţa a dat aviz de oportunitate PUZ-ului lacului Tăbăcărie, iniţiat de Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral. Proiectantul general al PUZ-ului este societatea Mas-Art Design SRL. Avizul de oportunitate pentru modificarea HCL nr. 415/2003 privind aprobarea PUZ-ului Parc Tăbăcărie, iniţiator Administraţia Bazinală de apă Dobrogea - Litoral, vizează modificarea conceptului propus.Din documentaţia depusă de ABADL reiese că sunt admise funcţiunile de oglinzi de apă şi canale, precum şi activităţile legate de sporturile nautice. Pe malul lacului se admit circulaţii pietonale amenajate cu locuri de odihnă, relaxare, promenadă şi mobilier urban adecvat, circulaţii de întreţinere a malurilor lacului Tăbăcărie, obiecte decorative, elemente de artă plastică, fântâni, foişoare, mici umbrele, debarcadere, mici nuclee de închiriat echipament nautic, circulaţii pietonale, din care unele doar ocazional carosabile, pentru întreţinerea spaţiilor plantate, mobilier urban, amenajări pentru odihnă, relaxare, locuri de joacă pentru copii.Printre utilizările interzise se numără: orice acţiune care contravine legilor şi normelor în vigoare, localizarea tonetelor şi tarabelor prin decuparea spaţiilor, plantări adiacente circulaţiilor pietonale, deversări de ape uzate în lac, spălatul maşinilor pe malul lacului, pescuitul în lac, scăldatul şi înotul în lac, depozitarea în parc a deşeurilor, a gunoaielor şi a molozului, păşunatul, distrugerea copacilor şi a florilor, accesul mijloacelor de transport în parc, realizarea de foc pe teritoriul parcului, precum şi alte acţiuni care pot cauza prejudicii acestei zone.Potrivit Registrului Comerţului, societatea a fost înfiinţată în anul 2011 şi are sediul social în municipiul Miercurea Ciuc. Capitalul social subscris, de 200 de lei, integral vărsat, este compus din 20 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei.este asociat unic şi administrator al firmei care se ocupă de activităţi de design specializat.În anul fiscal 2015, societatea cu un singur salariat a declarat o cifră de afaceri de 289.640 de lei şi un profit de 209.456 de lei. De asemenea, în anul fiscal 2016, societatea a avut zero salariaţi, cifră de afaceri de 145.594 de lei şi o pierdere de 80.783 de lei. Situaţia financiară pe anul 2017 este următoarea: zero salariaţi, cifră de afaceri de 196.493 de lei şi un profit de 38.736 de lei.