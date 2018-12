Qatar se retrage din OPEC la 1 ianuarie 2019 pentru a se concentra pe dezvoltarea productiei de gaze naturale lichefiate

Oamenii din China, ca si in alte multe tari, intra intr-un fel de competitie cand vine vorba despre organizarea nuntilor, iar receptiile foarte mari si extravagante au devenit o moda in aceasta tara. Ceea ce nu este pe placul autoritatilor.

Celebrul violonist Andre Rieu anunta un al treilea concert in Romania. Spectacolele vor avea loc pe 4, 5 si 6 aprilie 2019, la BT Arena din Cluj-Napoca si vor incepe la ora 20:00.

Circulatia a fost restrictionata, luni, pe Calea Crangasi, dupa ce a avut loc un accident in care au fost implicate patru masini. Potrivit primelor informatii, incidentul s-a petrecut din cauza nerespectarii distantei de mers la urcare pe Podul Grant, informeaza Brigada Rutiera. Citește mai departe...

Scene șocante s-au petrecut în stația CFR din Bârlad, după ce un bărbat a încercat să se sinucidă aruncându-se în fața unui tren. Presa locală a relatat că motivul pentru care omul la recurs la acest gest a fost acela că soția l-a părăsit împreună cu cei patru copiiși și-a făcut un iubit în Italia, […] The post Un bărbat din Bârlad s-a aruncat în fața trenului, disperat că soția l-a părăsit pentru un italian. Ce a scris în biletul de adio appeared first on Cancan.ro.