Rachel Weisz, in varsta de 48 de ani, a anuntat ca este insarcinata

Rachel Weisz, în vârstă de 48 de ani, a anunţat că este însărcinată, acesta fiind primul copil al actriţei cu Daniel Craig, care îi este soţ de şapte ani. Weisz şi Craig au o relaţie de opt ani şi s-au căsătorit la New York, în 2011. Actriţa are un fiu în vârstă de 11 ani, în timp ce starul seriei filmelor cu James Bond, o fiică în vârstă de 25 de ani. Într-un interviu acordat New York Times, ea a spus: „Se va vedea curând. Eu şi Daniel suntem atât de fericiţi". Cuplul nu a dorit să cunoască sexul copilului şi, a mai spus actriţa, abia aşteaptă să „îl cunoaştem sau să o cunoaştem". În prezent, Rachel Weisz îşi promovează cel mai recent film lansat „Disobedience", bazat pe cartea omonimă a lui Naomi Alderman, pe care l-a şi produs.