Racla cu moastele Cuvioasei Parascheva a fost scoasa in procesiune. Mii de pelerini s-au pus la rand

In aceste momente, racla cu moastele Cuvioasei Parascheva a fost scoasa din biserica, in procesiune. Mii de pelerini s-au pus deja la rand. In aceasta dimineata, in jurul orei 6.00, racla cu moastele Cuvioasei Parascheva si cele ale Sfintei Cuvioase Tecla, au fost scoase in procesiune. Dupa slujba din Catedrala Mitropolitana, moastele au fost scoase in procesiune si depuse spre inchinare in curtea lacasului de cult. Deja mii de pelerini se afla in rand si asteapta sa ajunga la moaste. In momentul in care moastele au fost scoase in procesiune, multumimea de credinciosi aflata in catedrala s-a imbulzit spre iesire, oamenii dorind sa atinga racla sfintei.