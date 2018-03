RADET Constanta:Anunt important pentru reprezentantii asociatiilor de locatari si proprietari!

Începând cu data de vineri, 9 martie 2018, până luni, 12 martie 2018, reprezentanţii asociaţiilor de locatari/proprietari pot ridica de la punctele termice de unde primesc factura fiscală lunară, procesele verbale de stabilire a consumurilor de energie termica aferente lunii februarie 2018, dupa următorul program:• vineri 09 martie 2018 - între orele 14:00 - 18:00• sâmbătă 10 martie 2018 - între orele 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00 si 16:00 - 18:00• duminică 11 martie 2018 - între orele 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00 si 16:00 - 18:00• luni 12 martie 2018 - între orele 08:00 - 16:00Reprezentanţii legali ai asociaţiilor de proprietari au obligaţia să împartă consumurile de energie termică pentru fiecare beneficiar de ajutor în parte şi să depună borderourile respective la una dintre casieriile RADET Constanta, în intervalul orar 08:00 - 16:30.În borderourile cuprinzând beneficiarii de ajutoare de încalzire pe care reprezentanții asociațiilor de proprietari le inainteaza către RADET, consumurile de energie termică aferente fiecarui beneficiar vor fi exprimate in mod obligatoriu in MWh.Termenul limită pentru depunerea borderourilor cuprinzând consumurile individuale ale beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinţei aferent lunii februarie 2018, este marți, 13 martie 2018 ora 14:00.Pentru asociatiile care depun borderourile ulterior termenului specificat, facturile fiscale aferente lunii februarie 2018 nu vor mai fi diminuate cu valoarea ajutoarelor. Acestea vor fi decontate in cursul lunilor urmatoare, dupa depunerea borderourilor."Rugăm administratorii asociaţiilor de proprietari ca în condiţiile în care au nelămuriri cu privire la borderourile cuprinzând beneficiarii de ajutor de încălzire aferente lunii februarie 2018, să se adreseze Centrului de Informare Cetăţeni al Primăriei Constanţa din str. Ecaterina Varga nr. 25-27", anunţă RADET Constanţa.