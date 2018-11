RADET iși bate joc de bucureșteni. Agentul termic, livrat la o temperatura mult prea mica

Traian Basescu: Iohannis o poate refuza fara probleme pe Olguta Vasilescu Dacă președintele Iohannis refuză numirea Olguței Vasilescu la Ministerul Dezvoltării, va fi destul de greu de acuzat că a încălcat decizii ale Curții Constituționale, este de părere fostul preşedinte Traian Băsescu. Citește mai departe...

Presa din Italia, despre decizia indrazneata luata de Simona Halep: Ce risc isi asuma! Jurnalistii italieni au comentat decizia indrazneata luata de Simona Halep dupa despartirea de Darren Cahill si au ajuns la concluzia ca romanca isi asuma un risc major.

Scenariu care da fiori! Ce partid va caștiga alegerile europarlamentare din 2019 Deputata liberală Adriana Săftoiu a declarat miercuri că PSD va câştiga alegerile europarlamentare de anul viitor, deoarece „maşinăria” partidului „încă merge”. Citește mai departe...

Fost patron de ziar, condamnat la inchisoare pentru ca a santajat politicieni și oameni de afaceri Fost patron de ziar, condamnat la închisoare! Judecătoria Pitești l-a condamnat, pe 21 noiembrie, pe Florin Paraschivescu, fostul patron al săptămânalului „Atac de Argeş”. Citește mai departe...

Seful fiorosului GRU de la Moscova A MURIT Directorul Serviciului de informaţii al armatei ruse (GRU), Igor Korobov, a murit miercuri la 63 de ani în urma unei "boli grave", a informat joi o sursă din ministerul Apărării citată de agenţia TASS, transmite EFE. Citește mai departe...

Un alt cutremur s-a produs in Romania azi-dimineața! Ce magnitudine a avut Un cutremur a avut loc în acestă dimineaţă, în România, judeţul Vrancea. Conform Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a avut 2.4 grade pe scara Richter şi s-a produs la ora 06:56. De asemenea, cutremurul s-a produs la o adâncime de 70 de kilometri. Citește și: Clarvăzătoarea Maria Ghiorghiu prezice un nou cutremur […] The post Un alt cutremur s-a produs în România azi-dimineață! Ce magnitudine a avut appeared first on Cancan.ro.

Victor Ponta, calificare dura a miniștrilor din Guvern: momaile de langa Dragnea Victor Ponta a declarat, pentru B1 TV, că nu se poate vorbi de un Guvern în condițiile în care miniștrii săi nu știu pen ...

Feli Donose a devenit mama! Cantareața a nascut o fetița Feli Donose este în culmea fericirii, deoarece a sosit momentul mult așteptat, a devenit mamă. Cântăreața a născut o fetiță perfect sănătoasă, la la Spitalul Universitar din Capitală, operația de cezariană având loc miercuri dimineață, potrivit Wowbiz.ro. ”Nora Luna e deja cea mai importanta fiinţă din viaţa mea! În călătoria spre viitor, “culeg” de pe […] The post Feli Donose a devenit mamă! Cântăreața a născut o fetiță appeared first on Cancan.ro.

Soțul cantareței Bianca Rus, primele declarații dupa ce a fost acuzat ca ar fi batut-o și i-ar fi furat aurul! Adevaratul motiv al divorțului Răsturnare de situație în cazul artistei Bianca Rus, care ar fi fost bătută de soțul ei și i-ar fi furat aurul! Antonio a făcut primele declarații în acest scandal răsunător al toamnei și a mărturisit că este șocat de acuzațiile făcute. Mai mult, el a subliniat că adevăratul motiv al divorțului de fosta prezentatoare de […] The post Soțul cântăreței Bianca Rus, primele declarații după ce a fost acuzat că ar fi bătut-o și i-ar fi furat aurul! Adevăratul motiv al divorțului appeared first on Cancan.ro.