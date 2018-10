Radoi (USLM): Negocierile pe Contractul Colectiv de Munca au esuat; vom avea noi negocieri luni, la Ministerul Transporturilor

Sindicaliştii de la metrou nu au ajuns la niciun rezultat în negocierile purtate vineri cu reprezentaţii Consiliului de Administraţie al Metrorex, pe marginea noului Contract Colectiv de Muncă (CCM), potrivit declaraţiei liderului Unităţii Sindicatului Liber Metrou (USLM), Ion Rădoi. "După aproape patru ore de negocieri, nu am ajuns la niciun consens în privinţa Contractului Colectiv de Muncă. A rămas să avem o nouă întâlnire luni, de la ora 14:00, la sediul Ministerului Transporturilor pentru a continua negocierile. Luni, nu cred că va fi prezent ministrul Şova. El nu a fost prezent la nicio astfel de întâlnire. Avem de negociat puncte importante din contract, de la majorarea salarială până la partea de concedii, vechime în muncă, etc.", a declarat pentru AGERPRES Ion Rădoi. Vineri dimineaţă, preşedintele USLM a afirmat, într-o conferinţă de presă, că prevederile Contractului Colectiv de Muncă (CCM) actual expiră pe data de 27 octombrie, iar dacă negocierile vor eşua, sindicaliştii vor declanşa greva generală, undeva pe 10 - 15 noiembrie. "Contractul Colectiv de Muncă actual expiră mâine, pe 27 octombrie. Deci, teoretic, peste două zile putem declanşa conflictul colectiv de muncă (...) am solicitat o majorare de 42% a salariilor la metrou. Am făcut o comparaţie între cele două metrouri, de la Bucureşti, şi din capitala Europei, Bruxelles. La metroul nostru salariul este de 2,46 euro pe oră, iar la Bruxelles este 15,5 euro pe lună. Practic, la noi vorbim despre un salariul brut tarifat de 33 milioane de lei (3.300 lei, n.r.). La metroul din Bruxelles, salariul este de şapte ori mai mult, deci, oameni care muncesc în aceleaşi condiţii, întreţin acelaşi sistem (...) Suntem dispuşi la negocieri şi în zilele de week-end. Dacă nu vom ajunge la un consens, vom ajunge la grevă, după nouă ani, la metrou. Nu ne dorim asta. Cei 700.000 de oameni care tranzitează metroul în fiecare zi nu au nicio vină. Undeva între 10 şi 15 noiembrie poate avea loc greva generală. De obicei, suntem acţionaţi în instanţă, şi după două zile se opreşte greva. Au fost momente când am câştigat în instanţă şi atunci putem să facem grevă pe termen nelimitat", a afirmat Rădoi. Acesta a adăugat că numărul angajaţilor de la metrou este de 4.560, iar minimul de care ar fi nevoie este de 5.000. "La momentul 1990 aveam 6.400 de salariaţi. Acum ne-am extins cu staţii, şi avem nevoie de o suplimentare cu 700 de oameni", a mai spus Ion Rădoi. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Badea, editor: Mariana Nica, editor online: Simona Aruştei)