Radu Balanescu a fost reales la Conducerea Marii Loje Nationale din Romania

Doctorul Radu Balanescu a fost reales sambata la conducerea Marii Loje Nationale din Romania, singura structura masonica regulara din tara noastra. Alegerea in functia de Mare Maestru s-a facut la Conventul Marii Loje. Delegatii au votat pentru Balanescu in proportie de 94,2%, restul optand pentru contracandidatul sau. Radu Balanescu, in varsta de 55 de ani, este director medical al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu". La conducerea Masoneriei a fost ales pentru prima oara in 2010. In 2014, el a devenit secretar general al Conferintei Mondiale a Marilor Loji Masonice Regulare, cea mai inalta demnit ...