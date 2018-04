Radu Ille a ajuns la URGENTE! Medicii au fost SOCATI: "Functioneaza doar un rinichi"

Radu Ilie

Clipe de cosmar pentru interpretul de muzica populara Radu Ille! Acesta a ajuns de urgenta la spital in urma cu cateva zile.

Radu Ille a ajuns la spital din cauza unei dureri care nu ii permitea sa isi miste nici capul. Unul dintre rinichii cantaretului nu mai functiona si exista riscul ca totul sa se transforme intr-o situatie foarte grava.

"Sa il vezi pe Radu Ille cu entorsa la ambele picioare. Am urmat niste zile de recuperare. In urma cu ceva vreme o durere in partea dreapta.. am zis ca e ca de obicei, de oboseala. M-a tinut aproape o saptamana. Nu puteam sa misc nici capul, nici piciorul. Era deja a cincea zi. Dimineata am mers la spital. Imi amintesc cum am stat in perfuzie la camera de garda. Ziceau ca poate e fierea. Cand se uita mai bine... zis ca trebuie sa ma operez. Functioneaza doar un rinichi. Am zis ca e o gluma! Mie nu imi mai functiona rinichiul drept de ceva vreme si aveam o mare infectie. Nu mai puteam sa mananc. Am purtat un stent de drenaj, am luat tratament. Si-a dat drumul rinichiul. M-am dus la tomograf, mi-a vazut pietricica. Mi-a scos tubul, mi-a scos piatra si ia uite-ma. Weekendul asta a fost ziua mea. Cu evenimente, a trecut! Deja-s bine, sanatos!", a spus Radu Ille in cadrul emisiunii "Agentia VIP".

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.