Radu Mazare contesta din Madagascar sentinta definitiva la 9 ani de inchisoare

Cinci persoane condamnate in dosarul Retrocedarilor de pe litoral au depus, luni dimineata, o contestatie in anulare, cale extraordinara de atac impotriva sentintei definitive. Printre acestia este si fostul edil al orasului Constanta, Radu Mazare, condamnat la 9 ani de inchisoare si fugit in Madagscar din 2017.