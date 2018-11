Radu Soviani desființeaza marirea salariului minim: Este foame de bani! Vor fi majorari de prețuri! EXCLUSIV

Luptatorul Catalin Morosanu a oferit prima reactie dupa ce Daniel Ghita l-a provocat si l-a amenintat ca-l va bate in ri...

Luni, incepand cu ora 13.00, in studioul nostru va avea loc o noua editie de interes a emisiunii BZI LIVE. Astfel, citit...

Profesorul Kefah Mokbel, medic chirurg la o clinica London Breast Clinic spune că vitamina D ar putea salva o mie de vieți în fiecare an. Medicul a început deja să prescrie pastilele pacientelor sale și consideră că toate femeile ar trebui să ia vitamina D, chiar și cele care nu au fost diagn ...

Azi, la Tribunalul Constanţa s-a pronunţat într-unul dintre cele mai mari dosare instrumentate de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie Constanţa, din punctul de vedere al părţilor civile, cunoscut generic sub denumirea „Păgubiţii Vectra“! Dosarul „Păgubiţii Ve ...

Nicole Cherry l-a prezentat fanilor săi pe noul ei iubit! Artista a publicat pe contul ei de Instagram prima fotografie cu cel care îi face inima să bată mai tare. Nicole Cherry a decis să nu-l mai țină ascuns pe noul ei iubit. Artista a publicat pe contul ei de Instagram prima fotografie cu tânărul […] The post Prima imagine cu Nicole Cherry și noul ei iubit: ”Fericirea arată bine pe noi” appeared first on Cancan.ro.