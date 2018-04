Radu Tudor a izbucnit in lacrimi la TV si a anuntat: ”Stirea asta nu voiam sa o prezint niciodata” S-a stins din viata

Radu Tudor

Jurnalistul, Radu Tudor, a izbucnit in lacrimi, marti seara, la inceputul emisiunii pe care o prezinta. Motivul izbucnirii sale a fost stirea mortii academicianului Dinu C. Giurescu.

”Stirea asta nu voiam sa o prezint niciodata”, a spus Radu Tudor.

Dinu C. Giurescu a murit marti, 24 aprilie, la 91 de ani

Dinu C. Giurescu a fost istoric si politician roman, membru titular al Academiei Romane, deputat in Parlamentul Romaniei si vicepresedinte al Partidului Conservator. Academicianul Dinu C. Giurescu a trait demn si a oferit semenilor sai un model de demnitate dincolo de declaratii. Tatal, Constantin C. Giurescu a fost detinut politic. Iar din aceasta cauza nu si-a putut implini decat tarziu vocatia de istoric. In 1988 s-a stabilit in S.U.A. acolo unde a primit cetatenia americana . In 1990 a revenit in Romania fiindca aici era patria sa, tara de care nu se putea desparti.

