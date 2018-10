Radu Tudor reactioneaza dur la declaratiile Vioricai Dancila! Ce spune despre spitalul regional din Constanta

Viorica Dancila si Recep Tayyip Erdogan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Realizatorul Antena 3, Radu Tudor, iese la rampa dupa ce Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, ca presedintele Turciei, Recep Erdogan, si-a prezentat interesul pentru constructia unui spital regional la Constanta, in parteneriat public-privat. „Toate bune si frumoase, numai ca solutia unui parteneriat public-privat (PPP) in domeniul spitalelor pune in paranteze sutele de milioane de euro care zac la Bruxelles neatrase exact pentru aceeasi destinatie. De ce nu se iau banii europeni gratis sa construim spitalele regionale si facem parteneriat public-privat pentru spitale care vor fi deci private, cu taxe mari, pe care nu si le vor permite multi romani?! Inteleg ca PPP ...