Radulescu, despre Țuțuianu: Va suporta rigorile statutului PSD. Nu mai e coleg cu noi demult

Cătălin Rădulescu a declarat, pentru MEDIAFAX, că Adrian Țuțuianu, care a propus excluderea sa, va respecta rigorile statutului PSD, după decizia CEx de vineri potrivit căreia social-democrați nu mai trebuie să iasă cu atacuri publice împotriva colegilor.

"Eu nu intru în niciun fel de dialog public și respect decizia CEx, așa cum ar fi trebuit să o respecte și «colegul» Țuțuianu. Pun în ghilimele colegul pentru că nu mai e coleg cu noi demult. Deci există o decizie a CEx de ieri, în care președintele a explicat foarte tare public că de acum încolo cine mai iese împotriva colegilor, deci s-a încheiat a fost un război între niște puciști și restul partidului care s-a încheiat prin vot, după acest lucru cine iese public va suporta rigorile statutului partidului. Deci eu nu vreau să fac niciun fel de remarcă sau să spun altceva față de ce a spus Țuțuianu. El trebuie să specifice public în Biroul Permanent de ce a făcut această declarație", a afirmat deputatul PSD, Cătălin Rădulescu, sâmbătă pentru MEDIAFAX.

Acesta a adăugat că va face precizări, dacă este necesar, în forurile statutare ale partidului și nu public.

"Ce s-a discutat în CEx și în afara CEx a fost până în momentul în care a fost votul, după care fiecare să suporte consecințele dacă iese împotriva unui coleg. Ce am avut de spus, am spus. Ce am zis eu atunci, înaintea Comitetului Executiv și în timpul Comitetului Executiv, are cunoștință și secretarul general adjunct al partidului, domnul Codrin Ștefănescu, și președintele partidului, Liviu Dragnea, și foarte mulți primari și membri de partid din județul Dâmbovița (unde lider al filialei PSD este Adrian Țuțuianu – n.r.) și dacă sunt alte lămuriri de făcut, o să le fac în cadrul Comitetului Executiv sau în cadrul Biroului Permanent", a completat Rădulescu.

Întrebat de MEDIAFAX ce va face dacă se va supune la vot excluderea sa din PSD, la propunerea lui Adrian Țuțuianu, Cătălin Rădulescu a răspuns: "Orice fel de cerință a lui Țuțuianu pe care o face publică va suporta rigorile statutului și a decizie Cex de ieri. A ieșit public, a cerut public excluderea mea, va suporta rigorile Comitetului Executiv și ale Biroului Permanent. Eu nu vreau să ies public. Eu ce am de spus, spun în cadrul partidului".

Chestionat cum comentează faptul că Adrian Țuțuianu a anunțat că îl va da în judecată, Rădulescu a replicat: "Să mă dea în judecată. Care e problema?".

Senatorul PSD Adrian Țuțuianu a declarat, pentru MEDIAFAX, că va propune, la următoarea ședință a BPN, excluderea lui Cătălin Rădulescu din partid, iar personal îl va da în judecată pe acesta, pe fondul acuzațiile potrivit cărora Țuțuianu ar fi acceptat un sistem de înregistrare SRI în sediul PSD. Acesta a adăugat că îl va da în judecată pe deputatul PSD, Cătălin Rădulescu, deoarece acuzațiile nu au niciun suport în realitate, precizând și că îi va cere lui Liviu Dragnea să informeze public dacă există un sistem de supraveghere al SRI în sediul partidului din Kiseleff.

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu, membru în comisia parlamentară pentru legile justiției, l-a acuzat vineri pe Adrian Țuțuianu, unul dintre semnatarii scrisorii împotriva lui Liviu Dragnea și fost președinte al Comisiei de Control SRI, că a acceptat un sistem de înregistrare SRI în sediul partidului.

Liviu Dragnea, a anunțat că cei mai mulți dintre colegii care au participat la CEx al partidului de vineri au cerut să nu se mai accepte ca vreun membru al formațiunii să iasă să atace public Guvernul și PSD.

"Ultimul gest cerut de majoritatea colegilor, să nu mai acceptăm, mai iese cineva și mai atacă guvernul, colegii de partid. Nu putem să o ținem cu dispute interne în partid. Nu e o amenințare este un apel cinstit la responsabilitate", a spus Liviu Dragnea, la finalul CEx al PSD de vineri.