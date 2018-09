Radulescu vrea sa ceara PSD sa ii retraga sprijinul politic lui Firea

Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat miercuri ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, nu are sustinerea nimanui in partid, iar in grupul parlamentar colegii sunt nemultumiti de ea. Radulescu a mai spus ca edilul nu a facut nimic pentru Bucuresti, dar ca nu este vina partidului, si ca va propune retragerea sprijinului politic pentru Firea.