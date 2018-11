Raed Arafat a RABUFNIT la adresa celor de la Corupția Ucide: 'Mincinosilor, asa cum coruptia ucide, minciunea si prostia pot ucide, cum va permiteți sa mințiți'

Şeful Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, afirmă că nu a ştiut şi nici nu a fost întrebat de nimeni despre tânărul rănit în urma exploziei de la Piatra Neamţ. Precizările vin după ce presa locală a relatat că pacientul a fost transportat cu ambulanţa la Iaşi întrucât nu s-a găsit niciun loc în clinici din Bucureşti.

"M-am obişnuit să las de la mine şi să închid ochii la câte murdării şi minciuni sunt scrise despre mine şi despre ce fac de către unii şi alţii care se ascund în spatele conturilor de facebook şi comentează de dimineaţa până seara. De această dată chiar este prea mult. Acum câteva minute mi-a ajuns o postare pe site-ul “coruptiaucide” în care sunt acuzat că am cerut să fie lăsat un pacientul cu arsuri la Iaşi 24 de ore", scrie, miercuri seară, pe Facebook, Raed Arafat.

El spune că nu a ştiut nimic despre acel pacient şi nu a fost întrebat despre acesta.

"Mincinoşilor, eu am călătorit toată ziua de astăzi, acum am terminat o şedinţă în Norvegia unde mă aflu din partea NATO la un exerciţiu în calitate de preşedinte al comisiei medicale civile. Nu am ştiut de pacientul respectiv şi nimeni nu m-a întrebat nimic în relaţia cu acest pacient. Aşa cum corupţia ucide, minciunea şi prostia pot ucide şi pot, la rândul lor, face foarte rău unei ţări. Nu ştiu cum vă permiteţi să minţiţi în halul acesta pe site-ul respectiv şi nici măcar să nu verificaţi informaţia pe care o difuzaţi! Sper că aveţi bunul simţ să retrageţi ce aţi scris acolo şi comentariile care se referă la mine în contextul fals pe care l-aţi prezentat altfel cu siguranţă ne vom vedea la instanţă!", mai scrie Arafat, informează news.ro

Potrivit stiri-neamt.ro, tânărul rănit grav în urma exploziei de miercuri a fost transportat la Iaşi cu ambulanţa.

"Nu am avut niciun fel de loc la Bucureşti, în cele 3 clinici de referinţă: Floreasca, Spitalul de Arşi şi Bagdasar-Arseni. Personal am vorbit cu domnul Arafat, am vorbit şi cu domnul ministru secretar de stat Călin Alexandru care ne-a spus . Bolnavul este grav. Doamna dr. Rotaru, specialistul nostru cel mai bun în chirurgie plastică, opinează pentru 70% suprafaţă corporală. E un bolnav extrem de grav şi ideal ar fi în afară. Greu de conceput la momentul ăsta că-l punem în avion şi-l ducem în Belgia sau în Franţa. Atunci am găsit înţelegere la colegii de la Iaşi, după ce noi am făcut aici tot ce trebuie, să meargă la Iaşi. Acum vine Ambulanţa, cu medic, cu tot ce trebuie, şi-l dirijăm la Iaşi cu acceptul colegilor noştri de acolo", a declarat managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Piatra Neamţ pentru stiri-neamt.ro.

Conform sursei citate, managerul a afirmat că pacientul nu a putut fi transportat mai repede întrucât era la tomograf, iar ulterior elicopterul nu se mai putea ridica.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ, aproximativ 30 de pompieri cu cinci autospeciale de stingere, două autoscări, un echipaj de descarcerare, trei echipaje SMURD şi patru ambulanţe ale Serviciului Judeţean s-au deplasat la blocul din Piatra Neamţ unde a avut loc explozia urmată de incendiu.

În urma exploziei şi a incendiului, un bărbat a fost grav rănit, el suferind arsuri pe jumătate din suprafaţa corpului, urmând să fie transferat la Iaşi. De asemenea, o persoană s-a intoxicat cu fum, iar o alta a suferit un atac de panică, toate victimele fiind duse la Spitalul Judeţean pentru îngrijiri medicale.

În urma deflagraţiei şi a incendiului au fost distruse apartamentul unde s-a produs explozia, aflat la etajul al treilea, apartamentul de deasupra acestuia, acoperişul blocului. Totodată, alte 10-15 apartamente au fost afectate, având geamuri sparte sau crăpate.