Raed Arafat acuza manipulari: Este o chestiune extrem de grava

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat duminica seara ca exista multa manipulare in legatura cu protestul din 10 august si sunt foarte multi "parerologi" care arunca idei false in legatura cu efectele gazelor folosite de jandarmi, care au generat o adevarata isterie, transmite Agerpres. "Aceste substante iritante sunt in conformitate cu regulile internationale. Nimeni nu zice ca nu sunt substante care nu sunt nocive, pentru ca ele sunt substante care sunt folosite pentru incapacitarea unui om in timpul unei demonstratii, deci nu inseamna ca sunt substante prietenoase, dar sunt conform legislatiei internationale, conform ONU, sunt ...