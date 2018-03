Raed Arafat: Alarma pentru oprirea aparatelor morții electronice, care vin spre noi. Vezi ce l-a alarmat!

ShareTweet Raed Arafat a scris, duminică, pe contul său de Facebook, un text care conține un veritabil semnal de alarmă și un avertisment dur. În sinteză, șeful Departamentului pntru Situații de Urgență ne îndeamnă să oprim moartea care vine spre noi. Nu-i dați din nou liberă trecere, apriți ”aparatele morții”: „Văzând poza recentă a unei staţii de metrou din capitală, împânzită cu reclame care promovează fumatul, nu pot să nu subliniez următoarele aspecte: În ultimii ani, pe plan mondial, s-a câştigat teren faţă de ofensiva fabricanţilor şi a comercianţilor de tutun. Am reuşit să interzicem reclamă la produsele de tutun şi promovarea acestora în spaţiul public, protejând în mod deosebit copiii şi generaţiile tinere; am reuşit să interzicem fumatul în spaţiile publice, iar directivele Europene continua să apară cu măsuri din ce în ce mai consistente împotriva acestui pericol public. Din păcate nu putem să nu observăm în ultimele luni revenirea ofensivei mediatice a comercianţilor de tutun prin reclame agresive pentru “fumatul fără fum” folosind sisteme de încălzire a ţigărilor care conţin tutun. Studiile despre efectele acestui mod de fumat încă sunt la începutul lor iar comercianţii de tutun pretind că acest mod ar fi mai “sănătos” decât fumatul clasic. Chiar dacă ar fi aşa, revenirea la promovarea agresivă a tutunului sub nouă formă de fumat nu va avea impact doar asupra fumătorilor clasici. Promovarea atinge şi copiii şi tinerii care încă nu au început să fumeze iar fumatul, indiferent sub ce formă, este un pericol pentru sănătatea publică şi este pericol pentru orice persoană care îl practică precum şi pentru persoanele din jurul ei. Cu alte cuvinte, asistăm neputincioşi la revenire la o ofensivă similară cu cea din anii 90, înaintea interzicerii promovării tutunului, când promovarea avea ca ţinta tinerii şi copiii care reprezintau viitoarea clinetela a comercianţilor de tutun. FDA-ul din SUA, o agenţie federală cunsocuta pentru modul în care îşi analizează deciziile când permite noi produse în SUA, a stabilit că este posibil ca pentru fumătorii actuali să fie mai bine acest mod de fumat decât cel clasic, însă nu au acceptat ce pretinde fabricantul şi anume că ele duc la un risc diminuat pentru cei care folosesc acest mod de fumat în ce priveşte riscurile la imbolnavri şi mortalitate crescută considerând că aceste riscuri rămân şi în acest caz. Cert este că în cazul în care nu vom acţiona urgent să stopăm promovarea în public a noilor aparate ale morţii şi al acestui mod de fumat, riscăm că numărul fumătorilor să crească prin recrutarea generaţiilor tinere care să înceapă să utilizeze direct acest nou mod crezând că este mai puţin nociv pentru sănătatea lor. Sunt convins că la nivelul UE se discută deja măsurile care trebuiesc luate pentru stoparea acestei ofensive însă nu ştiu dacă noi trebuie să aşteptăm până se ia o decizie acolo. Primul pas la acest moment este interdicţia totală de promovare în public a acestor produse şi cu cât întârziem cu atât impactul asupra generaţiilor tinere va fi mai grav. Modul de prezentare al acestor produse este unul înşelător şi manipulator. În final se promovează fumatul care este prezentat în mod tendenţios că fiind mai puţin dăunător sănătăţii dacă acesta se face utilizând noile tehnologii promovate lipsind studiile şi doveziile pertinente şi independente care să susţină aceste informaţii false!” . Textul de atenționare vine pe fondul înmulțirii reclamelor pentru aceste ”aparate ale morții” în țara noastră care continua să fie e un loc fruntaș în Europa în privința fumătorilor care nu pot renunțat ca aceste ”cuie de sicriu”. C. Zamfir. ShareTweet