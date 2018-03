Raed Arafat, avertisment important pentru romani: "Ii rog pe oameni sa asculte ce le spunem. In zilele URMATOARE asteptam... precipitatii semnificative"

Raed Arafat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inca din data de 18 martie, vremea se va raci accentuant, in special in regiunile extracarpatice, unde vremea va deveni deosebit de rece pentru aceasta perioada. La nivelul intregii tari, se asteapta temperaturi maxime cuprinse intre -4 si 11 grade, cu valori mai scazute in jumatatea nordica a Moldovei si minime cuprinse intre -8 si 0 grade. Cele mai scazute valori vor fi inregistrate in jumatatea nordica a Moldovei si-n depresiunile din estul Transilvaniei. Aceasta racire a vremii se va simti si-n zona Capitalei, temperaturile maxime vor fi destul de scazute, usor pozitive, undeva in jurul valorii de 6 grade pe parcursul zilei de 18 martie, si de 0-1 grad in 19 martie. Minimele termice vor fi negative ...