Raed Arafat: "Convingeti ministrul Educatiei sa termine cu prostia ca pentru a preda trebuie sa ai doctorat"

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat in aceasta seara, la evenimentul intitulat Gala Elitelor Medicale Transilvane, ca nu ar trebui sa fie nevoie de doctorat pentru a putea preda in invatamantul universitar. „Este momentul sa recunoastem aspectele care trebuie sa fie intr-adevar de calitate si aspectele care sunt impuse (...). Convingeti ministrul Educatiei sa termine cu prostia ca pentru a preda trebuie sa ai doctorat. Eu sunt fara doctorat si am multe de transmis (...). Sunt cadre didactice aici. Nu trebuie sa ai doctorat ca sa predai. Sa-mi explice cineva de ce trebuie sa ai doctorat ca sa predai! Sunt multi oameni care n-au si care pot sa transmita mult gen ...