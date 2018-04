Raed Arafat, criticat de un mare medic: "Se afla in treaba aiurea"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Medicul Dan Grigorescu, seful Sectiei de Chirurgie Plastica de la Spitalul Judetean Brasov, afirma ca Raed Arafat ”isi gaseste de lucru pe subiecte care nu au nicio legatura cu fisa postului”, atunci cand face referire la fumat, in loc sa se implice in rezolvarea unor probleme cun adevarat urgente cum ar fi construirea de noi spitale, reorganizarea aistentei medicale primare si rezolvarea crizelor succesive de medicamente esentiale. Medicul Dan Grigorescu scris, marti, pe , un mesaj intitulat ”Nicio sansa, domnule Raed Arafat!”. ”Primul semn al faptului ca un functionar public nu isi mai gaseste (si, evident, nici nu-si mai merita) locul in functia pentru care e platit, e acela ca isi gaseste de l ...