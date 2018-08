Raed Arafat, despre pesta porcina africana: "Aceasta boala nu pune in pericol siguranta omului"

Raed Arafat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, miercuri, la finalul sedintei Comitetului National de Urgenta pentru combaterea pestei porcine africane, ca este vorba despre o boala extrem de agresiva, fara tratament, dar care nu pune in pericol siguranta omului. Arafat a mentionat ca cel mai important lucru, in aceasta perioada, cand evolutia pestei porcine este extrem de agresiva, existand peste 500 de focare in Romania, este colaborarea populatiei si intelegerea situatiei. ”Aceasta boala nu are vaccin, nu are tratament, este extrem de agresiva, dar nu afecteaza siguranta omului. Pentru a limita raspandirea ei este necesara colaborarea populatiei – fie ca este vor ...