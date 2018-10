Raed Arafat, despre riscul unei noi tragedii: „Nu poti sa pui un pompier langa fiecare locatie”

Raed Arafat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Secretarul de stat in MAI si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat joi ca exista riscul unei noi tragedii precum incendiul care a avut loc, in urma cu trei ani, la clubul Colectiv din Capitala. Prezent joi in judetul Prahova, Raed Arafat a declarat, intrebat cat de mare este riscul de producere a unei catastrofe similare celei de la Colectiv, ca evitarea unui astfel de eveniment depinde in primul rand de administratorii si patronii localurior unde se aduna un numar mare de oameni. „Din punct de vedere al incendiilor, ce s-a facut in ultimii trei ani diminueaza riscul ca situatia sa se repete. Oricat am face noi legi, daca in capul cuiva este sa incalce legea si sa ...