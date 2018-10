Raed Arafat, despre "SEISM 2018": "Pana in acest moment, au fost salvate si evacuate 215 persoane"

Raed Arafat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "In cursul zilei de astazi, in cadrul exercitiului Seism 2018, presedintele Romaniei a decretat instituirea starii de urgenta. Starea de urgenta reprezinta ansamblul de masuri exceptionale de natura politica, economica si de ordine publica aplicabile pe tot teritoriul tarii sau in unele unitati administrativ-teritoriale care se instituie, in cazul de fata, in situatia producerii unor calamitati care fac necesara prevenirea, limitarea sau inlaturarea urmarilor unor dezastre. In primele 12 ore de la declansarea exercitiului Seism 2018, s-au inregistrat 450 de persoane decedate. Inca 1791 de persoane sunt ranite. De asemenea, 3218 persoane sunt in continuare disparute, fortele de interventie fa ...