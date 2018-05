Raed Arafat, prezent astazi la UMF Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sambata, la data de 5 mai, intre orele 9.00 si 11.30 va avea loc o simulare de incendiu la Institutul de Anatomie al UMF Iasi. Mai apoi, la ora 11.30 va avea loc o conferinta sustinuta de dr. Raed Arafat in amfiteatrul anatomie mare. Raed Arafat (n. 24 mai 1964) este un medic roman de origine palestiniana, nascut in Siria, specializat in anestezie-terapie intensiva. A crescut in Nablus, Cisiordania, iar la varsta de 16 ani a emigrat in Romania in 1981 pentru a studia medicina. In septembrie 1990 a inceput sa puna bazele Serviciulului Mobil de Urgenta Reanimare si Descarcerare (SMURD) la Targu Mures, devenit ulterior serviciul medical national de interventie rapida. In prezent detine functia de secretar de stat in cadrul ...