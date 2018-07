Raed Arafat trage un puternic semnal de alarma: 'Desființarea acestor echipaje va duce inevitabil la pierdere de vieți'

Fondatorul SMURD, Raed Arafat, reacționează după ce în presă au apărut informații referitoare la desființarea unor echipaje SMURD, oferind mai multe date despre ce echipaje este vorba.

„Echipajele de prim ajutor civile au fost primele echipaje de prim ajutor infiintate in tara. In 2001, primele echipaje au aparut la Ibanesti, Iernut si Sovata in Judetul Mures. Motivul infiintarii lor a fost reducerea timpului de reactie la interventiile de urgenta de cod galben si rosu, echipajele respective fiind instruite inclusiv in defibrilarea semi-automata in cazul stopului cardiac. Primul caz resuscitat de un echipaj de prim ajutor civil a fost la Iernut in 2002 unde echipajul a defibrilat pacientul de doua ori iar la sosirea medicului la Targu Mures pacientul avea puls acesta revenind la Iernut fara sechele in 3 saptamani de zile. Cazul respectiv mnu ar fi avut nicio sansa daca nu exista echipajul de prim ajutor aproape de el fiind singurul echipaj de urgenta din zona.

Ulterior, tot in 2001/2002, Pompierii Militari au inceput si ei sa infiinteze echipaje de prim ajutor calificat tot in Judetul Mures la Sighisoara, Tarnaveni si Reghin, avand componente mixte de personal militar si civil, personalul civil fiind asigurat de primarii. Mai multe judete au inceput sa preia modelul si sa-l implementeze in unele zone rurale unde timpul de reactie era lung.

Pe parcursul anilor 2002-2018, mai ales dupa ce a aparut Legea Sanatatii in 2006, au aparut mai multe echipaje militare pe plan national iar echipajele civile s-au concentrat in zonele rurale si zonele urbane mici din 5 judete si anume Mures, Sibiu, Hunedoara, Iasi si Arad. La acest moment in Romania sunt peste 300 de echipaje de prim ajutor din care aproximativ 30 sunt civile sau mixte. Numarul interventiilor pe care le efectueaza aceste echipaje este unul important. Numai daca iau ca examplu echipajele din Judetul Mures, 8 la numar, interventiile lor in anul 2017 au fost dupa cum urmeaza:

Ibanesti 1176, Iernut 1085, Ludus 678, Deda 1114, Riciu 1190, Sovata 616, Miercurea Nirajului 731 si Acatari 1184. Astfel de cifre se regasesc si la echipajele de prim ajutor din alte judete.

Incepand cu anul trecut, mai ales la inceputul acestui an, mai multe primarii au ridicat problema imposibilitatii asigurarii salariilor personalului si sa solicite gasirea unei soltii pentru preluarea acestor salarii la nivel judetean sau national. Unii primari s-au gandit ca pot inchide aceste echipaje astfel incat sa forteze venirea unor echipaje militare ale pompierilor sau repozitionarea unor ambulante din cadrul serviciilor de ambulanta in locul lor, ce ar insemna reducerea capacitatii generale de interventie pe un anumit judet sau teritoriu.

In cursul acestui an, la Iasi, a fost inchis echipajul de la Podul Iloaiei fiind inlocuit de un echipaj militar. Acum primariile de la Vinga si Nadlac din Judetul Arad solicita preluarea echipajelor sau inchiderea lor iar la Mures Consiliul Judetean a preluat plata drepturilor salariale suplimentand sumele pentru primarii cu precizarea ca preluarea salariilor este doar pana la sfarsitul acestui an in vederea gasirii unei solutii permanente si a evitarii inchiderii echipajelor de prim ajutor din judet.

Solutiile pe care am putea sa le aplicam sunt evidente: asigurarea sumelor pentru aceste echipaje in mod distinct in bugetul autoritatilor locale dintr-o sursa precum bugetul de stat sau, solutia optima din punctul meu de vedere, preluarea personalului prin transfer la inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta din cele cinci judete in baΩa unui act normativ de nivelul unei ordonante de urgenta sau lege.

De inteles este ca desfiintarea acestor echipaje va duce inevitabil la pierdere de vieti si la mari intarzieri in cazul unor interventii de cod rosu sau galben, ele desrvind zona largi si nu numai comunele in care se afla. Multe din aceste echipaje sunt aproape de sosele nationale sau judetene sau chiar de autostrazi ele fiind primele care ajung in cazul unor accidsente pana sosesc restul echipajelor de la distante mai mari. Totoadata, pierderea personalului care activeaza de ani de zile in cadrul acestor echipaje, avand o experienta importanta cumulata, ar reduce calitatea asigurata de aceste echipaje si ar reprezenta o actiune incorecte fata de salvatorii care au munict ani de zile in serviciul comunitatilor in care se afla. Inlocuirea lor cu echipaje militare ar insemna reducerea capacitatii de infiintare a unor noi echipaje in judetele respective care au nevoie, ca si in restul tarii, de echipaje suplimentare pentru acoperirea judetului in complementaritate cu serviciile de ambulanta. Totodata inlocuirea lor cu ambulante ale serviciului de ambulanta nu poate fi realizata decat prin reducerea numarului echipajelor din alte zone ale judetelor respective sau prin noi angajari care sunt greu de realizat aducand personal nou care necesita a fi instruit si sa cumuleze experienta necesara pana ajunge sa efectueze ce fac actualele echipaje.

Am auzit si pareri care spun ca este “treaba primariilor daca le desfiinteaza” si faptul ca "nu trebuie sa le inlocuim ca nu este treaba noastra” insa nu pot fi deacord cu astfel de abordari pentru ca sistemul de urgenta in final este responsabilitatea statului iar cei care traiesc in zonele rurale au drupturi egale in ce priveste asistenta de urgenta cu cei care locuiesc in zonele urbane. Nu avem cum sa dezvoltam sistemul de urgenta mai departe daca ne intoarcem inapoi anuland pasi deja realizati mai ales daca acesti pasi s-au devedit a fi in folosul populatiei.

In final, sper ca o solutie pentru salvarea acestor echipaje sa fie agreata in cel mai scurt timp posibil, inainte ca primarii sa ia masura inchiderii lor si disponibilizarii personalului care le deserveste!”, scrie Arafat, pe Facebook.