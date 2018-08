Raetchi, scrisoare catre Carmen Dan: Pun pariu public ca nu veti veni la audieri si ca PSD va invoca scuze puerile

Ilie Nastase are o noua iubita! Cum arata femeia dupa care i s-au aprins calcaiele fostului tenismen După despărțirea de Brigitte, Ilie Năstase nu a pierdut timpul! Se pare că fostul tenismen s-a implicat deja într-o altă relație și a început să se afișeze cu femeia după care i s-au aprins călcâiele. La scurt timp după ce s-a aflat că Brigitte este plecată în vacanță cu noul iubit, un tânăr misterios, “Nasty“ […] The post Ilie Năstase are o nouă iubită! Cum arată femeia după care i s-au aprins călcâiele fostului tenismen appeared first on Cancan.ro.

Ecaterina Andronescu, acuzata de PSD Sibiu ca este aservita lui Iohannis: A raspuns imediat ordinelor Filiala Partidului Social Democrat (PSD) Sibiu, condusă de ministrul Turismului, Bogdan Trif, a venit cu o acuzație adre ...

Cinci copii, raniti dupa ce un sofer beat din Galați a intrat cu masina in ei, intr-un parc Cinci copii aflaţi într-un parc din Roșcani, judeţul Galaţi, au fost răniţi miercuri după-amiază, după ce un şofer beat a intrat cu maşina în ei. Unul dintre copii este în stare gravă. (Cele mai bune oferte laptopuri) Evenimentul a avut loc în această după-amiază, într-un parc din localitatea gălățeană Roșcani, unde avea loc o adunare […]

Ce salariu are un jandarm! Cat incaseaza lunar Cei care aleg să urmeze o carieră într-o institiție de forță aparținând Ministerului Afacerilor Interne, se bucură de bucură de un venit stabil și sigur, care reprezintă una dintre principalele motivaţii pentru tinerii ce vor să rămână în ţară şi să lucreze la stat. Veniturile la încadrare variază în funcţie de grad, funcţie, pregătire şi […]

Lider PNL: Partidul trebuie sa propuna un protocol de colaborare intre fortelor din Opozitie Prim-vicepreşedintele PNL, Iulian Dumitrescu, a declarat, miercuri, că liberalii trebuie să semneze un protocol de colaborare cu partidele din Opoziţie pentru înlăturarea de la putere a PSD, printre punctele documentului fiind şi susţinerea preşedintelui Klaus Iohannis la alegerile prezidenţiale.

Primaria Capitalei vrea sa ii numeasca cetateni de onoare pe Maia Morgenstern si pe Ivan Patzaichin Primăria Capitalei vrea să le acorde titlul de cetăţean de onoare al municipiului Bucureşti actriţei Maia Morgenstern şi canoistului Ivan Patzaichin, în semne de recunoaştere a întregii lor activităţi, proiectele aferente urmând a fi discutate în CGMB din 23 august.

ALDE ii raspunde politicianului austriac care a cerut excluderea formatiunii din ALDE european: Nu e nimic iliberal in lupta impotriva abuzurilor statului paralel ALDE a transmis, într-un mesaj postat pe Facebook în limba engleză, că nu poate fi acuzat de iliberalism un partid care luptă pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti împotriva abuzurilor „statului paralel” format din reprezentanţi ai serviciilor secrete şi ai procuraturii.