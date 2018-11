Rafael Nadal si un alt jucator de top s-au retras de la Turneul Campionilor. Ibericul e nevoit sa se opereze!

Rafael Nadal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rafael Nadal, 32 de ani, 2 ATP, a anuntat in aceasta seara ca se retrage de la Turneul Campionilor de la Londra, competitie care se desfasoara in perioada 11-18 noiembrie. Ibericul nu s-a recuperat complet de pe urma accidentarii abdominale suferite la Paris si, in plus, trebuie sa se opereze la glezna din cauza unor probleme mai vechi. MESAJUL COMPLET AL LUI NADAL PE FACEBOOK: "Salutare tuturor: Va scriu aceste cuvinte ca de final de sezon. A fost un an complicat, foarte bun la nivel sportiv cand am putut juca si foarte greu cand a fost vorba de accidentari. Am facut tot posibillul pentru a fi bine pe final de sezon, atat pentru Paris, cat si pentru Londra, abia asteptam sa joc. Din pacate ...