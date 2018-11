Rafaela, fosta concurenta de la Exatlon, a venit la ”Puterea Dragostei” pentru a-si gasi jumatatea: ”Sunt o persoana complicata”

Rafaela Marcas, fosta Razboinica de la ”Exatlon” care a facut senzatie, a revenit pe sticla, dar de data aceasta la cel mai tare show matrimonial - ”Puterea Dragostei”. Rafaela a marturisit ce fel de partener isi doreste alaturi de ea.

”Pentru o experienta de neuitat si pentru a-mi gasi partenereul de viata. Sunt o persoana complicata. Imi doresc sa aiba un caracter puternic si sa se comporte foarte frumos cu mine. Vreau sa fie intelegator. Sunt extraordinar de dificila. Cred ca ma voi intelege bine cu colegele mele. Desi sunt dificila, nu sunt antisociala”, a spus Rafaela Marcas.

In cadrul acestui reality show matrimonial, 6 femei si 6 barbati vor locui separat, dar isi vor putea petrece opt ore pe zi impreuna in Casa Puterea Dragostei, in afara acesteia ei neavand voie sa se intalneasca. Publicul va avea un rol important in calatoria celor 12 concurenti in cautarea magiei iubirii, acestia putand castiga simpatia celor de acasa prin comportamentul lor atat in Casa Puterea Dragostei, cat si in afara ei. O serie de premii si surprize ii asteapta pe concurenti, iar telespectatorii sunt invitati sa urmareasca un reality show care nu ii va lasa indiferenti si ii va implica in cea mai emotionanta calatorie, cea a cautarii sufletului pereche.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.