Rafuiala mafiota? Basarabean, impuscat de sase ori, gasit bantuind pe niste dealuri, de un agricultor care ara la ora 3 dimineata

Politistii au demarat o serie de cercetari care sa elucideze cauzele care au condus la producerea unui caz ciudat, petrecut sambata, 14 aprilie, in localitatea Cepari, judetul Bistrita. Incidentul s-a produs sambara dimineata, in jurul orei 3.30. Un localnic din localitatea Cepari, situata la 10 kilometri de Bistrita, se afla pe camp, arandu-si terenul. Bistriteanul povesteste ca, la un moment dat, in lumina farurilor tractorului a aparut un om plin de sange si de noroi, care se deplasa cu dificultate. Ranitul a solicitati ajutor intr-o limba romana aproximativa. Bistriteanul a sunat la 112 si l-a transportat cu tractorul pana la intalnirea cu ambulanta. Victima a fost transportata de urgenta la Spitalul Judetean de Urgenta Bi ...