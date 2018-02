RAJA Constanta. Mai multi abonati din municipiul Constanta vor avea apa potabila cu presiune scazuta

Astăzi - 26 februarie 2018, în jurul orei 14,30, la statia de tratare si pompare Palas din municipiul Constanta s-au inregistrat mai multe variațiide tensiune, iar pompele de la nivelul statiei au ramas fara energie. Pentru remedierea situației, echipele RAJA de permanenta din cadrul statiei fac toate manevrele necesare pentru repornirea pompelor in conditii de siguranta. Avand in vedere debitul mare, dar si numarul consumatorlor deserviti,vor avea apă potabilă la robinete cu presiuni scăzute până în jurul orei 16.00.Echipele RAJA vor face tot posibilul pentru asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apa la parametrii optimi, atâta timp cat nu vor mai exista fluctuații/întreruperi în alimentarea cu energie electrica.Avand in vedere atenționarile meteo de viscol, ninsori si ger, la nivelul SC RAJA SA sunt constituite zeci de echipe pentru intervenția rapidă, careasigură permanența în toată această perioadă.”Asigurăm toţi abonaţii societăţii că reprezentanții companiei noastre vor depune toate eforturile pentru asigurarea serviciilor de alimentare cu apăşi canalizare la parametrii optimi. Singurele probleme care pot apărea în funcţionarea sistemelor de distribuţie apă și canalizare, și care nu țin deoperativitatea echipelor noastre, sunt cele legate de lipsa energiei electrice (cabluri şi fire de înaltă tensiune smulse de vânt). În aceste condiţii, rugăm toţi abonaţii să dea dovadă de înţelegere, pentru că RAJA va face tot ce este necesar pentru reluarea alimentării cu apă imediat ce sunt rezolvate problemele apărute în furnizarea energiei”, precizează reprezentanții RAJA.”Totodată, facem un apel către toţi consumatorii care înregistrează probleme la sistemul de alimentare cu apă potabilă şi canalizare, pentru remedierea acestor situaţii într-un timp cât mai scurt, să sesizeze toate avariile apărute la dispeceratul societăţii, la numărul de telefon: 0241.924”, anunță RAJA.